Полиция Красноярска задержала подозреваемого в особо тяжком преступлении

Сотрудники уголовного розыска в Красноярске задержали подозреваемого, который устроил разбойное нападение и облапал несовершеннолетнюю девушку.

Напомним, 26 октября в дневное время подозреваемый около дома № 17/2 по ул. Посёлок Технический в Красноярске два раза ударил камнем по голове 15-летнюю девушку, украл у неё телефон, после чего угрожая ножом совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. Затем он скрылся. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

Полицейские краевой столицы установили личность злоумышленника. Им оказался житель столицы Красноярского края 1984 года рождения. Как сообщают в следкоме, неравнодушная горожанка узнала его по снимкам в СМИ и обратилась в правоохранительные органы. Преступника задержали в Ленинском районе на квартире у друзей. В настоящее время следствием расследуется уголовное дело.

Фото: krk.sledcom.ru