Житель Красноярска напал с ножом на полицейского

В Красноярске мужчина напал на участкового с ножом. Сотрудник полиции хотел доставить 41-летнего красноярца, подозреваемого в мошенничестве, на дознание, но в квартире его ждало яростное сопротивление:

Сожительница злоумышленника схватила его за руку, а подозреваемый сотрудника ножом. Участковому удалось выйти из подъезда на улицу, где его коллега вызвал скорую помощь и подкрепление.

Наряд патрульно-постовой службы МУ МВД России «Красноярское» быстро прибыл на место и задержал указанных граждан. Участковый уполномоченный полиции доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время по данному факту собираются необходимые материалы для дальнейшей передачи в следственные органы.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости