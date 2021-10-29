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Житель Красноярска напал с ножом на полицейского

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Красноярск
11:15 29 Октября 2021
красноярск, полиция
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В Красноярске мужчина напал на участкового с ножом. Сотрудник полиции хотел доставить 41-летнего красноярца, подозреваемого в мошенничестве, на дознание, но в квартире его ждало яростное сопротивление: 

Сожительница злоумышленника схватила его за руку, а подозреваемый сотрудника ножом. Участковому удалось выйти из подъезда на улицу, где его коллега вызвал скорую помощь и подкрепление.

Наряд патрульно-постовой службы МУ МВД России «Красноярское» быстро прибыл на место и задержал указанных граждан. Участковый уполномоченный полиции доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время по данному факту собираются необходимые материалы для дальнейшей передачи в следственные органы.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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