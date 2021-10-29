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В Красноярске мужчина свёл счёты с жизнью после смерти матери от коронавируса

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Красноярск
11:00 29 Октября 2021
красноярск, эпидемия
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В Красноярске мужчина покончил с собой во дворе госпиталя ФМБА на Вавилова, сообщает NGS24.RU.

По словам очевидцев, погибший узнал о смерти своей матери, которая лежала в ковидном отделении больницы. Он вышел на улицу из приёмного покоя, сел на лавочку и решился на отчаянный шаг. Сообщается, что умер он не сразу.

Напомним, 28 октября вновь открылся инфекционный госпиталь в красноярской больнице № 4. Дополнительные 60 коек для долечивания пациентов базовых госпиталей будут функционировать в 4 корпусе больницы до стабилизации ситуации. Теперь временно прекращена работа дневного стационара, при этом экстренная, плановая, консультативная помощь, платные услуги пациентам будут оказывать в полном объёме.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

 
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