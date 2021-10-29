В Красноярске мужчина свёл счёты с жизнью после смерти матери от коронавируса

В Красноярске мужчина покончил с собой во дворе госпиталя ФМБА на Вавилова, сообщает NGS24.RU.

По словам очевидцев, погибший узнал о смерти своей матери, которая лежала в ковидном отделении больницы. Он вышел на улицу из приёмного покоя, сел на лавочку и решился на отчаянный шаг. Сообщается, что умер он не сразу.