В Красноярске мужчина свёл счёты с жизнью после смерти матери от коронавируса

В Красноярске мужчина покончил с собой во дворе госпиталя ФМБА на Вавилова, сообщает NGS24.RU.
По словам очевидцев, погибший узнал о смерти своей матери, которая лежала в ковидном отделении больницы. Он вышел на улицу из приёмного покоя, сел на лавочку и решился на отчаянный шаг. Сообщается, что умер он не сразу.
Напомним, 28 октября вновь открылся инфекционный госпиталь в красноярской больнице № 4. Дополнительные 60 коек для долечивания пациентов базовых госпиталей будут функционировать в 4 корпусе больницы до стабилизации ситуации. Теперь временно прекращена работа дневного стационара, при этом экстренная, плановая, консультативная помощь, платные услуги пациентам будут оказывать в полном объёме.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага