В Красноярском крае полиция нашли двух пропавших детей

В Красноярском крае полиция обнаружила двух пропавших детей. Школьники уснули в автобусе по дороге домой. Об этом сообщили пресс-службе краевого МВД.

В четверг родители девятилетнего мальчика и семилетней девочки сообщили в полицию, что дети не вернулись из школы. Семья живёт в посёлке Балахта. В школу дети ездили на автобусе, поэтому стражи правопорядка решили проверить автобусный гараж.

«Каково же было удивление сотрудников, когда они увидели спокойно спящих детей на заднем сидении припаркованной маршрутки. Как оказалось, школьники по дороге домой уснули и даже не подозревали, что их ищут», – сообщил представитель ведомства.

Дети возвращены родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков