В Хакасии 9-летний ребенок случайно выстрелил в 4-летнего приятеля

Следственный комитет ведёт проверку по факту гибели 4-летнего ребёнка в Усть-Абаканском районе. В августе 2021 года 9-летний мальчик пригласил 4-летнего приятеля к себе в гости.

Во время игры дети зашли в сарай, где отец мальчика хранил пневматическое ружьё. Старший ребенок снял со стены винтовку и начал разглядывать. По неосторожности оружие выстрелило в сторону четырёхлетки. С ранением в области головы ребенка доставили в «Абаканскую межрайонную клиническую больницу», где он скончался 20 октября.

Сейчас рассматривается вопрос о переквалификации дела со статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» на статью «Причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru