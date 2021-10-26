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В Хакасии 9-летний ребенок случайно выстрелил в 4-летнего приятеля

Главная Происшествия
Красноярск
11:29 26 Октября 2021
в красноярском крае, дети, смерть
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Следственный комитет ведёт проверку по факту гибели 4-летнего ребёнка в Усть-Абаканском районе. В августе 2021 года 9-летний мальчик пригласил 4-летнего приятеля к себе в гости.

Во время игры дети зашли в сарай, где отец мальчика хранил пневматическое ружьё. Старший ребенок снял со стены винтовку и начал разглядывать. По неосторожности оружие выстрелило в сторону четырёхлетки. С ранением в области головы ребенка доставили в «Абаканскую межрайонную клиническую больницу», где он скончался 20 октября.

Сейчас рассматривается вопрос о переквалификации дела со статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» на статью «Причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru

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