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Красноярец украл из канского магазина два ноутбука

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Красноярск
15:29 25 Октября 2021
красноярск, кража
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Красноярец украл из канского магазина техники два ноутбука, сообщает пресс-служба краевого МВД. В город мужчина приезжал по работе.

Процесс кражи попал на камеры видеонаблюдения. Владелец магазина обратился в полицию с заявлениями о пропаже в разный период времени. Общая сумма ущерба составила более 92 тысяч рублей.

Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина, работающий менеджером одного из торговых предприятий края. Как выяснили полицейские, он дважды в этом году по работе приезжал в Канск, каждый раз тайно вынося из торгового зала ноутбуки. Сообщается о двух кражах, но их может быть гораздо больше.

Похищенное красноярец сбывал незнакомым лицам, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 
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