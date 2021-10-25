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Мошенника из Красноярска помог найти Интерпол

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Красноярск
10:26 25 Октября 2021
в красноярском крае, мошенничество
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Интернет-мошенника из Красноярского края помог поймать Интерпол, сообщает краевая прокуратура.

17 июля подсудимый нашёл банковскую карту и решил заняться шопингом. Он сделал несколько покупок в онлайн-магазине JOOM на сумму 8 265 рублей, а затем сжёг карту.

В раскрытии преступления помог ответ из Интерпола, в котором было указано, что заказ сделан  с мобильного телефона подсудимого. После этого злоумышленник сдался с повинной.

Мужчине назначили наказание — 2,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

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