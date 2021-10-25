В одном из сёл Хакасии ревность стала причиной убийства

В Хакасии мужчина убил собутыльника из-за ревности, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 18 октября в селе Сарагаш Боградского района обвиняемый пил алкоголь в гостях у потерпевшего. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности – бывшая сожительница преступника проживала с потерпевшим. Конфликт было решено решить на улице, где в ходе драки хозяин дома получил удар ножом в голову и скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное по статье 105 УК РФ. Подсудимый находится под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости полиция