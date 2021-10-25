25 октября
Красноярск
погода +7 °C
70.86
 
€ 82.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В одном из сёл Хакасии ревность стала причиной убийства

Главная Происшествия
Красноярск
10:09 25 Октября 2021
хакасия, скр, убийство
версия для печати Ico_print

В Хакасии мужчина убил собутыльника из-за ревности, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. 

По версии следствия, 18 октября в селе Сарагаш Боградского района обвиняемый пил алкоголь в гостях у потерпевшего. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности – бывшая сожительница преступника проживала с потерпевшим. Конфликт было решено решить на улице, где в ходе драки хозяин дома получил удар ножом в голову и скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное по статье 105 УК РФ. Подсудимый находится под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости полиция

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мошенника из Красноярска помог найти Интерпол

Мошенника из Красноярска помог найти Интерпол

25 Октября 2021 г.
Мужчина сделал несколько покупок в интернете, а затем сжёг карту
Новости Красноярска: В Ачинске в ДТП пострадал 8-летний ребенок

В Ачинске в ДТП пострадал 8-летний ребенок

24 Октября 2021 г.
Вечером 23 октября трое детей возвращались с прогулки в парке Победы
Новости Красноярска: Под Красноярском произошло смертельное ДТП

Под Красноярском произошло смертельное ДТП

24 Октября 2021 г.
В воскресенье утром на 759 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошло ДТП со смертельным исходом.
Новости Красноярска: На Таймыре продолжаются поиски двух промысловиков

На Таймыре продолжаются поиски двух промысловиков

23 Октября 2021 г.
Они заблудились во время перехода из поселка Носок на свою стоянку
Новости Красноярска: На севере Красноярского края 17-летний подросток едва не убил родственника

На севере Красноярского края 17-летний подросток едва не убил родственника

22 Октября 2021 г.
Преступник был нетрезв
Новости Красноярска: На заводе под Рязанью произошёл мощный взрыв

На заводе под Рязанью произошёл мощный взрыв

22 Октября 2021 г.
Погибли 16 человек
Новости компаний
21/10
В Красноярске погасили котлы еще одной кочегарки
21/10
Теперь жить в собственном частном доме и любоваться красотой Енисея просто
21/10
Университет Решетнёва приглашает абитуриентов и их родителей на мероприятия Дня открытых дверей
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков погасил задолженность на 75 млн рублей

Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков погасил задолженность на 75 млн рублей

23 Октября 2021 г.
Из них 60 млн рублей - налоги, а свыше 15 млн рублей - пени и штрафы
Новости Красноярска: Директор театра Пушкина прокомментировал ситуацию с недельным локдауном

Директор театра Пушкина прокомментировал ситуацию с недельным локдауном

22 Октября 2021 г.
Напомним, что красноярцам не понравилось введение QR-кодов в театре
Новости Красноярска: Медотвод от вакцинации не даст права посещать мероприятия в Красноярском крае

Медотвод от вакцинации не даст права посещать мероприятия в Красноярском крае

21 Октября 2021 г.
QR-код можно получить только после курса вакцинации и переболев коронавирусом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru