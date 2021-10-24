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В Ачинске в ДТП пострадал 8-летний ребенок

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Красноярск
13:43 24 Октября 2021
происшествия, общество, в красноярском крае, транспорт, авария, дтп
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Сотрудники ДПС города Ачинска выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал 8-летний ребенок.
По информации ГИБДД, вечером 23 октября трое детей возвращались с прогулки в парке Победы. На пешеходном переходе, оборудованном светофором дети побежали на красный сигнал перед маршрутным автобусом. Водитель автобуса совершил маневр на желтый сигнал светофора, дабы избежать ДТП, резко затормозил, но 8-летняя девочка была сбита.

Ребенка с различными травмами срочно доставили в районную больницу. Дорожная полиция проверила водителя на состояние алкогольного опьянения, но признаков не обнаружила. Стаж водителя, кстати, составляет 11 лет.

На данный момент продолжается установление всех обстоятельств инцидента.

Фото: ©achinskavto

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