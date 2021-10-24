Под Красноярском произошло смертельное ДТП

В воскресенье утром на 759 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошло ДТП со смертельным исходом.

В ГИБДД Красноярского края рассказали, что водитель на легковом автомобиле «Рено Дастер» ехал со стороны Ачинска в Красноярск и начал совершать маневр. Во время маневрирования он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом марки «Мерседес».

67-летний водитель «Рено» в результате столкновения погиб на месте. Пассажиров в легковом автомобиле не было. На месте инцидента сотрудники дорожной полиции регулируют движение. Проезд по данному участку трассы осуществляется по обочине.

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