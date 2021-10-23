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На Таймыре продолжаются поиски двух промысловиков

Главная Происшествия
Красноярск
14:30 23 Октября 2021
в красноярском крае, таймыр, пропавшие
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На Таймыре двое промысловиков заблудились во время перехода на свою стоянку.

Мужчина и женщина совершали переход по воде из поселка Носок на свою стоянку на Таймыре и заблудились. Через сутки им удалось по спутниковому телефону связаться с родственниками. Звонившие рассказали, что не знают, где находятся, в лодке, на которой они передвигаются, закончился бензин, а спички промокли.

Теперь пропавших жителей тундры ищут спасатели Таймыра. По сведениям ГУ МЧС по региону, к поискам планируют подключить вертолет, ранее этого не сделали из-за неблагоприятных погодных условий.  

фото:© пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

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