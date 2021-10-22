На севере Красноярского края 17-летний подросток едва не убил родственника

В Эвенкийском районе Красноярского края 17-летний подросток напал на 19-летнего родственника с ножом. По версии следствия, в июле этого года злоумышленник встретился с мужем своей сестры на улице, где последний сделал ему замечание насчёт его нетрезвого состояния.

Между мужчинами началась драка. Простого рукоприкладства подростку оказалось мало и тогда он вернулся домой, взял нож и ударил оппонента в живот.

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Агрессивного родственника задержали по обвинению «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия». Свою вину он признал.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова