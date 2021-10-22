26 октября
Красноярск
погода +11 °C
70.13
 
€ 81.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На заводе под Рязанью произошёл мощный взрыв

Главная Происшествия
Красноярск
17:42 22 Октября 2021
взрыв, россия
версия для печати Ico_print

На заводе под Рязанью прогремел мощный взрыв, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Погибло 16 человек – вся рабочая смена. Причиной стало нарушение технологического процесса.

Взрыв произошёл территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», которое в числе прочего занимается производством взрывчатых веществ. гранулита, гранипора и граммонита. Их используют для работ в карьерах, рудниках, шахтах и других местах добычи полезных ископаемых.

Главное следственное управление РФ возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ. 

Фото: МЧС

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярец украл из канского магазина два ноутбука

Красноярец украл из канского магазина два ноутбука

25 Октября 2021 г.
Общая сумма ущерба составила более 92 тысяч рублей
Новости Красноярска: Мошенника из Красноярска помог найти Интерпол

Мошенника из Красноярска помог найти Интерпол

25 Октября 2021 г.
Мужчина сделал несколько покупок в интернете, а затем сжёг карту
Новости Красноярска: В одном из сёл Хакасии ревность стала причиной убийства

В одном из сёл Хакасии ревность стала причиной убийства

25 Октября 2021 г.
Бывшая сожительница преступника проживала с потерпевшим
Новости Красноярска: В Ачинске в ДТП пострадал 8-летний ребенок

В Ачинске в ДТП пострадал 8-летний ребенок

24 Октября 2021 г.
Вечером 23 октября трое детей возвращались с прогулки в парке Победы
Новости Красноярска: Под Красноярском произошло смертельное ДТП

Под Красноярском произошло смертельное ДТП

24 Октября 2021 г.
В воскресенье утром на 759 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошло ДТП со смертельным исходом.
Новости Красноярска: На Таймыре продолжаются поиски двух промысловиков

На Таймыре продолжаются поиски двух промысловиков

23 Октября 2021 г.
Они заблудились во время перехода из поселка Носок на свою стоянку
Новости компаний
21/10
В Красноярске погасили котлы еще одной кочегарки
21/10
Теперь жить в собственном частном доме и любоваться красотой Енисея просто
21/10
Университет Решетнёва приглашает абитуриентов и их родителей на мероприятия Дня открытых дверей
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Директор театра Пушкина прокомментировал ситуацию с недельным локдауном

Директор театра Пушкина прокомментировал ситуацию с недельным локдауном

22 Октября 2021 г.
Напомним, что красноярцам не понравилось введение QR-кодов в театре
Новости Красноярска: Медотвод от вакцинации не даст права посещать мероприятия в Красноярском крае

Медотвод от вакцинации не даст права посещать мероприятия в Красноярском крае

21 Октября 2021 г.
QR-код можно получить только после курса вакцинации и переболев коронавирусом
Новости Красноярска: В Козульском районе коровы стали причиной массового ДТП

В Козульском районе коровы стали причиной массового ДТП

25 Октября 2021 г.
Водители и пассажиры не пострадали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru