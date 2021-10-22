На заводе под Рязанью произошёл мощный взрыв

На заводе под Рязанью прогремел мощный взрыв, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Погибло 16 человек – вся рабочая смена. Причиной стало нарушение технологического процесса.

Взрыв произошёл территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», которое в числе прочего занимается производством взрывчатых веществ. гранулита, гранипора и граммонита. Их используют для работ в карьерах, рудниках, шахтах и других местах добычи полезных ископаемых.

Главное следственное управление РФ возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ.

Фото: МЧС