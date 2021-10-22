В Ачинске 4-летняя самостоятельная малышка ушла из дома

В Ачинске 4-летняя девочка самостоятельно ушла из дома. Мать девочки в это время спала, после бессонной ночи, которую провела, ухаживая за вторым своим ребёнком, который приболел, и ничего не услышала. Как оказалось, девочка отправилась в свой детский сад.

Обнаружив пропажу дочери, женщина обратилась в полицию. Поисками ребёнка занимался личный состав полиции.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних нашли ребёнка в образовательном учреждении. Девочка сказала воспитателю, что её привела мама, поэтому работница садика не забила тревогу», – рассказали в ГУ МВД Красноярского края.

В полиции добавили, что в целях недопущения повторения подобных ситуаций с мамой малышки провели профилактическую беседу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова