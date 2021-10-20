В Лесосибирске закрыли лесоперерабатывающее предприятие

Проверку соблюдения природоохранного законодательства провела прокуратура г. Лесосибирска. В ходе надзорных мероприятий было выявлено, что общество с ограниченной ответственностью «Восток лес» осуществляет деятельность по распиловке древесины с нарушением законодательства. В ходе работы лесоперерабатывающего предприятия образуются отходы производства – горбыль и опилки, которые, вопреки требованиям закона, организация хранит на открытой почве.

- Почва не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветра. Это может привести к загрязнению поверхности, - поясняют в ведомстве.

Прокуратурой было направлено в суд исковое заявление с требованием о возложении на организацию обязанности оборудовать площадку для временного складирования отходов лесопиления. Кроме этого, настаивало на приостановлении хозяйственной деятельности ООО «Восток лес» до устранения нарушений.

Суд, рассмотрев материалы дела, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Контроль за исполнением решения суда будет осуществлять прокуратура Лесосибирска.