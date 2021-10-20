В Ачинске четверо мужчин незаконно использовали товарный знак известного бренда алкоголя

Производство немаркированной спиртосодержащей продукции организовали в Ачинске четверо мужчин. Продукцию они хранили на арендованном складе, после чего сбывали.

Как сообщает пресс-служба МО МВД России «Ачинский», в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по региону из незаконного оборота было изъято свыше 4 200 литров алкогольной продукции, на общую сумму около 1,5 миллионов рублей.

Позже выяснилось, что договорных отношений на использование товарного знака компания-правообладатель с подозреваемыми не заключала, соответственно и право на использование марки им не предоставлялось.

«Сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила около 1,5 миллионов рублей, - уточнили в МО МВД России «Ачинский». - В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - лишение свободы на срок до шести лет».

Отмечается, что вину свою подозреваемые признали полностью. К тому же, оказывают содействие органам предварительного следствия. В связи с этим им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.