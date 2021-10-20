Житель Красноярска отправится на три года в колонию за шутку о минировании кафе

Инцидент произошел в феврале этого года, когда на телефон единой диспетчерской службы «112» позвонил мужчина, сообщивший, что в одном из кафе в Свердловском районе находится взрывоопасный предмет.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. После проверки здания, выяснилось, что никаких опасных предметов там нет. Личность мужчины, который сообщил о минировании, установили быстро. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Красноярска.

Мужчину задержали, после чего он рассказал, что пришел в кафе в состоянии алкогольного опьянения, но в зал его не пустили. Тогда красноярец обился и решил отомстить. Он не придумал ничего лучше, как позвонить в ЕДДС и сообщить о том, что учреждение заминировано.

"В отношении обиженного красноярца было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Рассмотрев материалы дела, Свердловский районный суд приговорил красноярца к реальному сроку. Ближайшие три года он проведет в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе регионального МВД .