20 октября
Красноярск
71.06
 
€ 82.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Красноярска отправится на три года в колонию за шутку о минировании кафе

Главная Происшествия
Красноярск
11:10 20 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, суд
версия для печати Ico_print

Инцидент произошел в феврале этого года, когда на телефон единой диспетчерской службы «112» позвонил мужчина, сообщивший, что в одном из кафе в Свердловском районе находится взрывоопасный предмет.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. После проверки здания, выяснилось, что никаких опасных предметов там нет. Личность мужчины, который сообщил о минировании, установили быстро. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Красноярска. 

Мужчину задержали, после чего он рассказал, что пришел в кафе в состоянии алкогольного опьянения, но в зал его не пустили. Тогда красноярец обился и решил отомстить. Он не придумал ничего лучше, как позвонить в ЕДДС и сообщить о том, что учреждение заминировано. 

"В отношении обиженного красноярца было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Рассмотрев материалы дела, Свердловский районный суд приговорил красноярца к реальному сроку. Ближайшие три года он проведет в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе регионального МВД .

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Лесосибирске закрыли лесоперерабатывающее предприятие

В Лесосибирске закрыли лесоперерабатывающее предприятие

20 Октября 2021 г.
Там был выявлен ряд нарушений
Новости Красноярска: В Ачинске четверо мужчин незаконно использовали товарный знак известного бренда алкоголя

В Ачинске четверо мужчин незаконно использовали товарный знак известного бренда алкоголя

20 Октября 2021 г.
Им грозит до шести лет лишения свободы
Новости Красноярска: На улице Семафорной в Красноярске прорвало трубу

На улице Семафорной в Красноярске прорвало трубу

19 Октября 2021 г.
Гравием побило припаркованный автомобиль
Новости Красноярска: Под Минусинском столкнулись столкнулись газовоз и две легковушки

Под Минусинском столкнулись столкнулись газовоз и две легковушки

19 Октября 2021 г.
Один из водителей пострадал
Новости Красноярска: Красноярец вынес из фермерского магазина 7 кг мяса

Красноярец вынес из фермерского магазина 7 кг мяса

19 Октября 2021 г.
Часть мужчина продал на рынке, а остальное съел
Новости Красноярска: У ТЦ в Барнауле похитили человека

У ТЦ в Барнауле похитили человека

19 Октября 2021 г.
Похищенного нашли живым
Новости компаний
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Россия взбирается на пик пандемии

Россия взбирается на пик пандемии

16 Октября 2021 г.
Зафиксированы рекорды числа случаев заражения и смертности
Новости Красноярска: «Енисей» уступил в матче за Суперкубок по хоккею с мячом

«Енисей» уступил в матче за Суперкубок по хоккею с мячом

16 Октября 2021 г.
Красноярцы проиграли московскому «Динамо»
Новости Красноярска: «Похитили 25 человек»: в Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела

«Похитили 25 человек»: в Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела

15 Октября 2021 г.
Людей похищали под предлогом их лечения от зависимостей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru