Под Минусинском столкнулись столкнулись газовоз и две легковушки

На юге Красноярского края произошло ДТП с участием трех автомобилей.

На 431 км автодороги Р-257 «Енисей» перед Братским мостом столкнулись пустой газовоз ЗИЛ и две легковые «Волги». Судя по кадрам с места происшествия, на трассе в этот момент была очень плохая видимость из-за тумана.

Что стало причиной аварии, еще предстоит выяснить. В пресс-службе краевой полиции уточнили, что пострадал только водитель «Волги».