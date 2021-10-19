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Под Минусинском столкнулись столкнулись газовоз и две легковушки

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Красноярск
13:00 19 Октября 2021
дтп, в красноярском крае
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На юге Красноярского края произошло ДТП с участием трех автомобилей.

На 431 км автодороги Р-257 «Енисей» перед Братским мостом столкнулись пустой газовоз ЗИЛ и две легковые «Волги». Судя по кадрам с места происшествия, на трассе в этот момент была очень плохая видимость из-за тумана.

Что стало причиной аварии, еще предстоит выяснить. В пресс-службе краевой полиции уточнили, что пострадал только водитель «Волги».

«Движение на данном участке дороги затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют движение и обеспечивают проезд транспортных средств по одной полосе. Учитывайте данную информацию при планировании своего маршрута», — рассказали в полиции.

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