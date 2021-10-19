Красноярец вынес из фермерского магазина 7 кг мяса

В Красноярске судят воришку мяса. Как рассказали в городской полиции, мужчина украл 7 кг свинины из фермерского магазина в Железнодорожном районе и ударил продавца. Кража попала на камеры наблюдения.

Судя по видео, речь идет о магазине сети «Калина-малина», расположенном на Красной площади. На записи видно, как высокий мужчина в красной куртке, подошел к витрине с мясом и начал перекладывать упаковки со свининой в свою сумку. Собрав мясо, он направился к выходу.

Продавец попыталась остановить его, но злоумышленник оттолкнул женщину, и убежал.

Полицейские быстро установили — им оказался ранее судимый 36-летний красноярец. Мужчина признался, что часть похищенного товара он продал на рынке, а остальное съел.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, а материалы уголовного дела уже ушли в суд.