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В Дудинке продавец магазина отбилась от налетчика

Главная Происшествия
Красноярск
11:17 16 Октября 2021
нападение, магазины, уголовное, дело, суд
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В Таймырском Долгано-Ненецком районе передано в суд уголовное дело о нападении на продавца одного из магазинов Дудинки. Нападавшему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Налет был совершен на продуктовый магазин. По данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, зашедший в торговую точку мужчина попросил продавца показать ему продукты из морозильной камеры. Когда же женщина стала искать товар, «покупатель» ударил ее ножом.

«Женщина оказала активное сопротивление и оттолкнув нападавшего, стала звать на помощь, после чего грабитель выбежал через запасный вход и скрылся в неизвестном направлении», - рассказали о дальнейшем развитии событий в краевом главке полиции.

Налетчика удалось задержать. По данным ведомства, им оказался местный житель, уже имеющий судимость. Он находится под стражей.

Фото: © pixabay.com

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