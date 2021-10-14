Рядом с красноярским микрорайоном Солнечный разгуливает медведь

Жители красноярского микрорайона Солнечный сообщают о медведе, гуляющем недалеко от домов. Хищника видели несколько в 2 километрах от улицы Ольховая.

В полиции Красноярска информацию о звере подтвердили.

«Информация была передана в службу по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края», – пояснили в пресс-службе.

Это уже второе сообщение о медведе за четверг. Одного хищника застрелили в Богучанах. Он успел разорвать двух собак и напугал местного жителя. До этого сообщения о выходе хищников в населенные пункты поступали из Курагинского района и Мотыгинского района.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка