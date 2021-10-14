В Красноярске рецидивист отправится за решётку за любовь к сладкому

В Красноярске рецидивист пытался выкрасть три коробки шоколадных конфет, сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Накануне ночью мужчина разбил стекло в магазине на улице Ладо Кецховели и проник внутрь. Об этом сразу же узнал ближайший экипаж Росгвардии.

Прибывшие стражи порядка в торговом зале нашли 35-летнего красноярца, за плечами которого уже было несколько судимостей. Он забрал 2 тысячи рублей из кассового автомата и пытался вынести в сумке 3 коробки шоколадных конфет.

Когда сладкоежку задержали, он пытался убедить полицейских в том, что окно в магазине разбил кто-то другой, а он просто не смог устоять перед искушением забрать конфеты.

Злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости Полиция