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В Красноярском крае застрелили еще одного медведя

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Красноярск
12:35 14 Октября 2021
в красноярском крае, медведь
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Богучанах полицейский застрелил вышедшего к людям медведя. 

Как рассказали в краевом МВД, хищник выходил к людям три ночи. Он разорял огороды и дворы частных домов, порвал двух сторожевых собак и едва не повторил это с местным жителем. Мужчина столкнулся со зверем у своего дома.

Охотнадзор решил застрелить животное. На охоту вышло 7 человек. Медведя добыл старший инспектор Госавтоинспекции ОМВД России по Богучанскому району Артем Перепелкин. 

«Капитан полиции произвел несколько решающих выстрелов в хищника, который вышел к людям и представлял реальную угрозу их жизни», — добавили в полиции.

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