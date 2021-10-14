В Красноярском крае застрелили еще одного медведя

В Богучанах полицейский застрелил вышедшего к людям медведя.
Как рассказали в краевом МВД, хищник выходил к людям три ночи. Он разорял огороды и дворы частных домов, порвал двух сторожевых собак и едва не повторил это с местным жителем. Мужчина столкнулся со зверем у своего дома.
Охотнадзор решил застрелить животное. На охоту вышло 7 человек. Медведя добыл старший инспектор Госавтоинспекции ОМВД России по Богучанскому району Артем Перепелкин.
«Капитан полиции произвел несколько решающих выстрелов в хищника, который вышел к людям и представлял реальную угрозу их жизни», — добавили в полиции.