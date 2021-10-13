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В Абакане мужчина убил своего старшего брата

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Красноярск
18:00 13 Октября 2021
в красноярском крае, убийство
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В Абакане мужчина убил своего брата. Всё произошло на улице Чехова в начале октября, сообщается на сайте краевого следкома.

По версии следствия, потерпевший пришёл в гости к своему младшему брату. Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора по причине высказанных младшим братом претензий о том, что старший брат ведет расточительный образ жизни. В ходе конфликта обвиняемый взял нож и нанес брату один удар в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости Полиция

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