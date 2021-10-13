В Абакане мужчина убил своего старшего брата

В Абакане мужчина убил своего брата. Всё произошло на улице Чехова в начале октября, сообщается на сайте краевого следкома.

По версии следствия, потерпевший пришёл в гости к своему младшему брату. Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора по причине высказанных младшим братом претензий о том, что старший брат ведет расточительный образ жизни. В ходе конфликта обвиняемый взял нож и нанес брату один удар в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости Полиция