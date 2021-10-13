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В Красноярском крае коровы помогли ГИБДД поймать нарушителя

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Красноярск
17:00 13 Октября 2021
в красноярском крае, гибдд
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В Иланском районе коровы помогли задержать нетрезвого мопедиста, сообщают в пресс-службе полиции. Нарушителя заметили по время патрулирования улиц города Иланский. Водитель был без защитного шлема, что привлекло внимание стражей порядка. Мужчине это не понравилось. Он пытался крыться, но уехать далеко не удалось.

«Водитель мопеда, свернув в переулок, столкнулся со стоящими на дороге коровами. В результате никто не пострадал. За рулем транспортного средства находился 32-летний местный житель, не имеющий права управления. Учитывая имеющиеся признаки опьянения, водителю было предложено пройти освидетельствование. Показания прибора составили 0,94 мл/л. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку»,– рассказали в пресс-службе.

На водителя составили административные материалы за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения, а также за езду без мотошлема. Суд назначил мужчине административный арест на 12 суток.

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