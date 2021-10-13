14 октября
Красноярск
погода -2 °C
71.86
 
€ 83.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Охранник музыкальной школы сдал в ломбард дорогую флейту и обогатился на 400 рублей

Главная Происшествия
Красноярск
15:45 13 Октября 2021
красноярск, полиция
версия для печати Ico_print

Охранник одной из музыкальных школ Красноярска сдал в ломбард дорогой музыкальный инструмент. За флейту, стоимостью 40 тысяч рублей, мужчине предложили всего 400 рублей.

В полиции рассказали, что заявление поступило от отца одной из учениц школы. Он рассказал, что девочка забыла флейту в классе. На следующий день оказалось, что футляр никто не видел.

Выяснилось, что инструмент присвоил охранник школы. Оперативники нашли свидетельницу того, как кто-то отдавал ему футляр с флейтой. Во время допроса мужчина признался, что ему передали забытую девочкой флейту, чтобы он выяснил кому она принадлежит и вернул. Однако, он решил забрать инструмент себе и заложить его в ломбард за 400 рублей, рассказали в полиции.

Инструмент вернули его законной владелице. В отношении ранее судимого за кражу охранника было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Абакане мужчина убил своего старшего брата

В Абакане мужчина убил своего старшего брата

13 Октября 2021 г.
Старший брат ведет расточительный образ жизни
Новости Красноярска: В Красноярском крае коровы помогли ГИБДД поймать нарушителя

В Красноярском крае коровы помогли ГИБДД поймать нарушителя

13 Октября 2021 г.
Нетрезвый водитель был без защитного шлема
Новости Красноярска: Под Ачинском водитель-рецидивист устроил ДТП с тремя пострадавшими

Под Ачинском водитель-рецидивист устроил ДТП с тремя пострадавшими

12 Октября 2021 г.
Двое из них – дети
Новости Красноярска: В Уяре подрались два подполковника

В Уяре подрались два подполковника

12 Октября 2021 г.
Всё из-за просьбы не пить алкоголь в парке
Новости Красноярска: В Красноярске полицейский справил нужду в подъезде жилого дома

В Красноярске полицейский справил нужду в подъезде жилого дома

11 Октября 2021 г.
Происходящее попало на камеру видеонаблюдения
Новости Красноярска: Красноярского водителя будут судить за травму у 4-месячной девочки в ДТП

Красноярского водителя будут судить за травму у 4-месячной девочки в ДТП

11 Октября 2021 г.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы
Новости компаний
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
06/10
Тысяча покупателей сети «Командор» получат призы от «СберЗдоровье»
06/10
На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Виновник массового ДТП на улице Семафорной найден

Виновник массового ДТП на улице Семафорной найден

9 Октября 2021 г.
Им оказался 18-летний красноярец
Новости Красноярска: Красноярские школьники поймали грабителя

Красноярские школьники поймали грабителя

9 Октября 2021 г.
Злоумышленнику грозит до четырёх лет лишения свободы
Новости Красноярска: Спасатели сняли мужчину с перил Октябрьского моста

Спасатели сняли мужчину с перил Октябрьского моста

12 Октября 2021 г.
Его жизни и здоровью ничего не угрожает
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru