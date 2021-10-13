Охранник музыкальной школы сдал в ломбард дорогую флейту и обогатился на 400 рублей

Охранник одной из музыкальных школ Красноярска сдал в ломбард дорогой музыкальный инструмент. За флейту, стоимостью 40 тысяч рублей, мужчине предложили всего 400 рублей.

В полиции рассказали, что заявление поступило от отца одной из учениц школы. Он рассказал, что девочка забыла флейту в классе. На следующий день оказалось, что футляр никто не видел.

Выяснилось, что инструмент присвоил охранник школы. Оперативники нашли свидетельницу того, как кто-то отдавал ему футляр с флейтой. Во время допроса мужчина признался, что ему передали забытую девочкой флейту, чтобы он выяснил кому она принадлежит и вернул. Однако, он решил забрать инструмент себе и заложить его в ломбард за 400 рублей, рассказали в полиции.

Инструмент вернули его законной владелице. В отношении ранее судимого за кражу охранника было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости