В Назаровском районе Красноярского края покончила собой девочка-подросток

В Назарово 14--летняя школьница свела счёты с жизнью, сообщает издание «Назарово онлайн». Тело девочки обнаружила мать в хозяйственной постройке рядом с домом. В момент, когда случилась трагедия, женщина была на работе. По предварительной информации, в школе никаких чрезвычайных ситуаций не происходило.

Семья девочки – многодетная и характеризовалась как положительная. Следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ. Полицейские выясняют все обстоятельства.

Стоит отметить, что возбуждение дела по этой статье – стандартная процедура, чтобы получить распечатку звонков, смс и доступ к содержимому компьютера для подробного расследования.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости