В Красноярске 31-летний мужчина прыгал на капоте автомобиля в Солнечном

Полиция задержала мужчину, который повредил капот автомобиля в микрорайоне Солнечном. С заявлением в полицию обратился хозяин авто 6 октября. Происшествие попало на кадры камеры видеонаблюдения.

На них видно, как неизвестный прыгает на капот авто. На место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, который во всём сознался, сообщают gornovosti.ru.

Хулиган рассказал, что был пьян и не осознавал происходящего. Он раскаялся и выразил готовность компенсировать причинённый ущерб. Сейчас участковые полиции ведут проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.