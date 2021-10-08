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В Красноярске 31-летний мужчина прыгал на капоте автомобиля в Солнечном

Главная Происшествия
Красноярск
15:00 8 Октября 2021
красноярск, хулиган
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полиция задержала мужчину, который повредил капот автомобиля в микрорайоне Солнечном. С заявлением в полицию обратился хозяин авто 6 октября. Происшествие попало на кадры камеры видеонаблюдения.

На них видно, как неизвестный прыгает на капот авто. На место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, который во всём сознался, сообщают gornovosti.ru.

Хулиган рассказал, что был пьян и не осознавал происходящего. Он раскаялся и выразил готовность компенсировать причинённый ущерб. Сейчас участковые полиции ведут проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

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