В Ачинске заметили любителя заглядывать женщинам под юбки

В Ачинске засняли мужчину, фотографировавшего женщин под юбками. На кадрах видно, как он тянется к женщине с телефоном под юбку, вероятно, чтобы сделать фото.

Видео опубликовала одна из жительниц города.

«Наблюдала сегодня такую картину. Очень жалею, что не остановилась и не предупредила женщину. Я сначала не поняла, что делает эта „особь мужского пола“, но когда я увидела, что он в карман кладёт телефон, сразу стало ясно – фотографирует под юбкой. Уважаемые девушки, будьте ещё более внимательнее, знайте, что может и такое случиться», — написала она.

По словам горожан, это не первый случай и мужчину уже ловили на подобном. В полиции ведут проверку.

«Сотрудниками МО МВД России „Ачинский“ устанавливается лицо, проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям мужчины и принято решение в соответствии с законодательством», – пояснили в ведомстве.

Фото: vk.com/achinskavto