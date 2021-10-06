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В Ачинске заметили любителя заглядывать женщинам под юбки

Главная Происшествия
Красноярск
15:32 6 Октября 2021
ачинск, извращения
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В Ачинске засняли мужчину, фотографировавшего женщин под юбками. На кадрах видно, как он тянется к женщине с телефоном под юбку, вероятно, чтобы сделать фото. 

Видео опубликовала одна из жительниц города.

«Наблюдала сегодня такую картину. Очень жалею, что не остановилась и не предупредила женщину. Я сначала не поняла, что делает эта „особь мужского пола“, но когда я увидела, что он в карман кладёт телефон, сразу стало ясно – фотографирует под юбкой. Уважаемые девушки, будьте ещё более внимательнее, знайте, что может и такое случиться», — написала она.

По словам горожан, это не первый случай и мужчину уже ловили на подобном. В полиции ведут проверку.

«Сотрудниками МО МВД России „Ачинский“ устанавливается лицо, проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям мужчины и принято решение в соответствии с законодательством», – пояснили в ведомстве.

 

Фото: vk.com/achinskavto

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