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Жителя Лесосибирска подозревают в убийстве жены

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Красноярск
14:04 6 Октября 2021
в красноярском крае, убийство
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Полиция Лесосибирска расследует жестокое убийство девушки. Сообщается, что в преступлении подозревают мужа погибшей.

Тело девушки нашли 5 октября в гаражном кооперативе «Северный». По версии следователей, 30 сентября мужчина нанёс несколько ударов ножом супруге в ходе ссоры. Через несколько дней 24-летнего лесосибирец расчленил жену и спрятал тело в гаражном массиве, – рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемого допросят. Следствие намеренно ходатайствовать об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее парень был судим за кражу и угон.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция

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