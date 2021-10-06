В Красноярске начальника почты уличили в присвоении денег 23 пенсионеров

Бывший начальник почты в Ленинском районе Красноярска подозревается в краже денег у пенсионеров, сообщается на сайте прокуратуры.

«Установлено, что бывшим начальником районного отделения почтовой связи в период с марта по май 2021 года внесены недостоверные сведения в расходные кассовые документы о получении 23 гражданами пенсии и иных выплат социального характера», – говорится в сообщении.

Всё присвоенное, а именно 340 тыс. рублей, бывший руководитель потратил на личные нужды. В прокуратуре уточнили, что деньги пострадавшим уже вернули.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости