Жительница Красноярска попала под поездом

Жительница Красноярска попала под поезд на перегоне станций «Зыково-Сорокино». Машинист пытался остановить поезд, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм 82-летняя пенсионерка скончалась на месте, сообщает Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. Жителей края просят быть внимательными, находясь поблизости от железнодорожных путей и не переходить их неположенных местах.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости