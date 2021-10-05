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В Минусинске подросток воткнул шприц в ногу 8-летнему мальчику

Главная Происшествия
Красноярск
18:30 5 Октября 2021
в красноярском крае, подросток
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В Минусинске ищут подростка, воткнувшего шприц в ногу 8-летнему мальчику, сообщает ГУ МЧС по региону.

В полицию сообщила мать ребёнка. Она рассказала, что неизвестный подросток воткнул её ребёнку шприц. В доказательство она предоставила видео. На кадрах видно, как двое школьников идут по улице. Навстречу им идут двое подростков. Один из них подходит к мальчику, делает укол и убегает. На теле ребёнка остались следы от прокола.

В минусинской полиции проводят проверку по факту причинения телесных повреждений подростку, устанавливаются все подробности происшествия.

Фото: sreda24.ru

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