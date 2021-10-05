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Авария остановила часть левобережья Красноярска в огромной пробке

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Красноярск
11:45 5 Октября 2021
красноярск, авария
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В Красноярске массовая авария остановила движение транспорта по части левого берега города. Сообщается, что несколько машин столкнулись на улице Калинина. В результате пробка образовалась не только на Калинина, но и на Высотной, Тотмина, Елены Стасовой, Годенко и даже на проспекте Свободном. 

Видео с моментом ДТП попало на регистраторы. Судя по кадрам, в ряд автомобилей, ожидающих проезда по кольцу, врезалась автовышка.

По данным полиции, в аварии пострадало пять автомобилей, водитель одного получил травмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

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