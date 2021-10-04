В Красноярске неизвестный напал на охранника школы № 154 с перцовым баллончиком

В Красноярке на охранника школы № 154 напал неизвестный с перцовым баллончиком. Всё произошло 3 сентября. В результате 22-летний мужчина и 39-летняя женщина отправились в Глазной центр. Как рассказали в полиции, ущерб здоровье пострадало незначительно.

Сейчас полиция опрашивает пострадавших и свидетелей.

«Человека, который распылил баллончик в охранника и женщину, пока не нашли, но устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и более подробная информация появится в ближайшее время», — рассказали в ведомстве.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости