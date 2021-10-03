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Украденный в красноярской комиссионке мобильник нашли в соседнем ломбарде

Главная Происшествия
Красноярск
13:37 3 Октября 2021
мвд, дело, уголовное, магазины, телефон
Автор: Sibnovosti.ru
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Полиции удалось найти похитителя телефона в одном из комиссионных магазинов красноярского микрорайона Северный. Как оказалось, он не изменил своему интересу к этому типу предприятий и сдал телефон в соседний ломбард.  

Как рассказали в главном управлении МВД России по Красноярскому краю, подозреваемый был постоянным клиентом этой комиссионки. Во время одного из визитов в магазин он попросил у его работницы телефон, чтобы позвонить другу, и скрылся с гаджетом.  

«… Сотрудниками полиции был задержан ранее неоднократно судимый житель краевого центра, который сознался в содеянном. В ходе проведения дальнейшей проверки, установлено, что похищенный телефон он заложил в ломбард, расположенный на соседней улице», - сообщили о дальнейшем развитии событий в краевом главке полиции.

Стоимость телефон составляет 12 тыс. руб. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) уже завершено. Его материалы  направлены в Советский райсуд.

Как писали Sibnovosti.ru, на днях в иркутском городе Братске сотрудникам полиции пришлось разыскивать панду. Большую мягкую игрушку стоимостью 9 тыс. руб. украли из цветочного магазина.

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