Украденный в красноярской комиссионке мобильник нашли в соседнем ломбарде

Полиции удалось найти похитителя телефона в одном из комиссионных магазинов красноярского микрорайона Северный. Как оказалось, он не изменил своему интересу к этому типу предприятий и сдал телефон в соседний ломбард.

Как рассказали в главном управлении МВД России по Красноярскому краю, подозреваемый был постоянным клиентом этой комиссионки. Во время одного из визитов в магазин он попросил у его работницы телефон, чтобы позвонить другу, и скрылся с гаджетом.

«… Сотрудниками полиции был задержан ранее неоднократно судимый житель краевого центра, который сознался в содеянном. В ходе проведения дальнейшей проверки, установлено, что похищенный телефон он заложил в ломбард, расположенный на соседней улице», - сообщили о дальнейшем развитии событий в краевом главке полиции.

Стоимость телефон составляет 12 тыс. руб. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) уже завершено. Его материалы направлены в Советский райсуд.

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