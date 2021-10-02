Полицейские изъяли из незаконного оборота 4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости в Красноярском крае

Полиция Красноярья установила, что производство и сбыт немаркированной спиртосодержащей продукции организовали 4 жителя Ачинска. Свою продукцию они хранили в арендованном складе с целью дальнейшей продажи.

Злоумышленников задержали во время спецоперации оперативники УЭБиПК и бойцы СОБР по краю. Сотрудники ведомства изъяли из незаконного оборота больше 4200 литров алкоголя на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

Следственный отдел Ачинска возбудил уголовное дело в отношении 4-х подозреваемых по признакам преступления предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Отметим, что подозреваемые полностью признали вину и оказывают содействие следствию. Пока они находятся под подпиской о невыезде.