Влюблённый житель Тулы заминировал одежду своей знакомой

Житель Тулы пытался добиться взаимности, заминировав одежду знакомой.

По информации СМИ, 43-летний мужчина признался знакомой в любви, но та вежливо дала понять, что воспринимает его как друга. Влюблённый туляк смириться с этим не захотел и решил навязать ей отношения странным способом.

Он собрал взрывное устройство, пришёл к возлюбленной и, когда та отвлеклась, поставил растяжку в кармане её куртки. Надев её, девушка нащупала странный предмет и попыталась его достать. Итог – потеря трёх пальцев и перелом кисти.

Мужчина задержан прибывшими на место полицейскими.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости