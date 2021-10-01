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Влюблённый житель Тулы заминировал одежду своей знакомой

Главная Происшествия
Красноярск
20:30 1 Октября 2021
россия, преступление
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Житель Тулы пытался добиться взаимности, заминировав одежду знакомой.

По информации СМИ, 43-летний мужчина признался знакомой в любви, но та вежливо дала понять, что воспринимает его как друга. Влюблённый туляк смириться с этим не захотел и решил навязать ей отношения странным способом.

Он собрал взрывное устройство, пришёл к возлюбленной и, когда та отвлеклась, поставил растяжку в кармане её куртки. Надев её, девушка нащупала странный предмет и попыталась его достать. Итог – потеря трёх пальцев и перелом кисти.

Мужчина задержан прибывшими на место полицейскими.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

 

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