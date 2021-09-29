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В Красноярске женщина упала с балкона 17 этажа

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Красноярск
19:00 29 Сентября 2021
красноярск, падение
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В Красноярском микрорайоне Солнечный женщина выпала с балкона 17 этажа, сообщают Дела.ру. 

Инцидент произошёл в доме по адресу Соколовская, 80а. В полиции факт случившегося подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались. Местные жители в комментариях под постом говорят о том, что женщина якобы вышла на балкон в нетрезвом состоянии, и такие падения случаются регулярно.

«За всю жизнь не видел столько выпавших из окна, сколько повидал за 2 года, проживая в Солнечном»;

«В этом районе начали падать еще при строительстве строители. Больше такого количества выпавших и упавших во всем городе нет. Духи этих мест, наверное, разгневались за загубленные лесочки, мистика прям».

«Что-то в Солнечном очень часто это происходит! Аномальная зона?»

Фото: © instagram.com/kras_sunny

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