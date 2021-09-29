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В Красноярске нашли вторую мёртвую лисицу

Главная Происшествия
Красноярск
11:47 29 Сентября 2021
красноярск, животные
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На правом берегу Красноярска нашли тело ещё одной лисы. Очевидец заснял видео, которой разместили на Telegram-канале «Борус.

Автор видео пишет, что нашёл лису на на улице Свердловской, в районе остановки «Юбилейная». Сообщается, что у неё был травмирован глаз.

Напомним, что ранее мёртвую лисицу нашли на острове Татышев. На ней заметили следы от огнестрельных ранений, но эту информацию опровергли. Как сообщают в пресс-службе парка, на теле животного обнаружены следы зубов:

«При осмотре сотрудниками полиции, на шее лисы, нашли следы, похожие на укус животного», – пишут сотрудники парка в инстаграме.

Сейчас делом занимается полиция. Красноярец Вадим Юшин награду в 30 тысяч рублей за информацию о гибели животных.

Фото: © Борус

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