В Красноярске нашли вторую мёртвую лисицу

На правом берегу Красноярска нашли тело ещё одной лисы. Очевидец заснял видео, которой разместили на Telegram-канале «Борус.

Автор видео пишет, что нашёл лису на на улице Свердловской, в районе остановки «Юбилейная». Сообщается, что у неё был травмирован глаз.

Напомним, что ранее мёртвую лисицу нашли на острове Татышев. На ней заметили следы от огнестрельных ранений, но эту информацию опровергли. Как сообщают в пресс-службе парка, на теле животного обнаружены следы зубов:

«При осмотре сотрудниками полиции, на шее лисы, нашли следы, похожие на укус животного», – пишут сотрудники парка в инстаграме.

Сейчас делом занимается полиция. Красноярец Вадим Юшин награду в 30 тысяч рублей за информацию о гибели животных.

Фото: © Борус