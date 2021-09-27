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В Красноярском крае четверо мужчин надругались над своим знакомым и бросили его под поезд

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Красноярск
15:15 27 Сентября 2021
в красноярском крае, насилие, убийство, поезд
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В Красноярском крае четверо мужчин жестоко расправились со своим знакомым, сообщает Восточное следственное управление на транспорте СК России.

Как пояснили в ведомстве, всё произошло в посёлке Козулька. 22 сентября компания из пяти человек собралась дома у одного из участников для распития алкоголя. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт. В результате четверо сильно избили своего пятого знакомого.

Но этим всё не кончилось: 46-летний и 25-летний мужчины надругались над избитым, а после отнесли его на пятый пикет Красноярской железной дороги, где положили его перед приближающимся грузовым поездом. Экипаж локомотива увидел лежащего на путях человека, но затормозить не успел. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В ходе проведения проверки следователь установил, что под несчастный случай – это маскировка более тяжкого преступления – убийства.

Сейчас все четверо подозреваемых задержаны. Им предъявили обвинение в преступлениях по статьям «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера». Выясняются все подробности произошедшего.

Фото: sledcom.ru

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