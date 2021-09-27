Жительница Норильская попала под поезд

Тридцатилетняя жительница Норильска попала под поезд, сообщает Таймырский линейный отдел МВД России.

Всё произошло в субботу на перегоне между станциями Норильск и Талнах. Попытки машиниста экстренно остановить поезд ни к чему не привели и женщина погибла в районе железнодорожного моста через реку Норильская. Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства.

Это третье подобное происшествие за последние две недели. В четверг, 23 сентября, грузовой состав сбил 27-летнего мужчину на станции Козулька, а на следующий день под поезд угодил молодой житель Ачинска.

Фото: Таймырский ЛО МВД России