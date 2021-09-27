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Жительница Норильская попала под поезд

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Красноярск
14:15 27 Сентября 2021
в красноярском крае, поезд
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Тридцатилетняя жительница Норильска попала под поезд, сообщает Таймырский линейный отдел МВД России. 

Всё произошло в субботу на перегоне между станциями Норильск и Талнах. Попытки машиниста экстренно остановить поезд ни к чему не привели и женщина погибла в районе железнодорожного моста через реку Норильская. Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства.

Это третье подобное происшествие за последние две недели. В четверг, 23 сентября, грузовой состав сбил 27-летнего мужчину на станции Козулька, а на следующий день под поезд угодил молодой житель Ачинска. 

Фото: Таймырский ЛО МВД России

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