24 сентября
Красноярск
погода +5 °C
73.01
 
€ 85.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Часовщик украл у клиента золотые часы стоимостью 200 тысяч рублей

Главная Происшествия
Красноярск
17:50 24 Сентября 2021
красноярск, часы
версия для печати Ico_print

В июне 59-летний житель Красноярска обратился в полицию. В декабре 2019 года он отдал на ремонт свои золотые часы, но ему их так и не вернули, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

Как установили сотрудники полиции, похитителем оказался 31-летний работник мастерской. Он сдал часы, стоимостью 200 тыс. руб., в ломбард за 56 тыс. руб. На вопросы клиента о готовности отвечал, что заказал детали для ремонта и ожидает их доставки. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание - до 5 лет лишения свободы. 

Уголовное дело направлено в суд.  

Фото: © mir-watch.ru 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель Кежемского района организовал у себя дома нарколабораторию

Житель Кежемского района организовал у себя дома нарколабораторию

24 Сентября 2021 г.
Во время обыска было изъято 3,2 кг наркотического вещества
Новости Красноярска: В Красноярске мужчину задержали за осквернение мемориала Победы

В Красноярске мужчину задержали за осквернение мемориала Победы

24 Сентября 2021 г.
Виновник не смог объяснить причину поступка
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина ограбил двух школьниц

В Красноярске мужчина ограбил двух школьниц

24 Сентября 2021 г.
Полиция выясняет все обстоятельства
Новости Красноярска: В Красноярске задержали группу скинхедов

В Красноярске задержали группу скинхедов

24 Сентября 2021 г.
В 2021 году националисты совершили минимум три нападения
Новости Красноярска: Железногорец обманул свою бабушку на 50 тысяч рублей

Железногорец обманул свою бабушку на 50 тысяч рублей

23 Сентября 2021 г.
Его осудили на три года колонии
Новости Красноярска: В Красноярском крае молодой мужчина попал под поезд

В Красноярском крае молодой мужчина попал под поезд

23 Сентября 2021 г.
От полученных травм он скончался на месте
Новости компаний
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
23/09
Сбер принял участие в VIII Сибирском историческом форуме
21/09
Как Юником24 помогает выбрать надежную МФО
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД утвердили правила движения для электросамокатов в Красноярске

Сотрудники ГИБДД утвердили правила движения для электросамокатов в Красноярске

23 Сентября 2021 г.
Основные изменения коснулись ограничения скорости и размещения транспорта
Новости Красноярска: РУСАЛ второй раз за год повысил зарплату сотрудникам КрАЗа

РУСАЛ второй раз за год повысил зарплату сотрудникам КрАЗа

22 Сентября 2021 г.
Каждому работнику с 1 сентября увеличат оклад в среднем на 10 %
Новости Красноярска: Пермский край скорбит по погибшим в здании университета

Пермский край скорбит по погибшим в здании университета

21 Сентября 2021 г.
В регионе объявлен день траура
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru