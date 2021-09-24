Часовщик украл у клиента золотые часы стоимостью 200 тысяч рублей

В июне 59-летний житель Красноярска обратился в полицию. В декабре 2019 года он отдал на ремонт свои золотые часы, но ему их так и не вернули, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как установили сотрудники полиции, похитителем оказался 31-летний работник мастерской. Он сдал часы, стоимостью 200 тыс. руб., в ломбард за 56 тыс. руб. На вопросы клиента о готовности отвечал, что заказал детали для ремонта и ожидает их доставки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание - до 5 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд.
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