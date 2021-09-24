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В Красноярске мужчину задержали за осквернение мемориала Победы

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Красноярск
15:40 24 Сентября 2021
красноярск, вандализм
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В Ленинском районе Красноярска задержали мужчину, осквернившего памятник в честь 70-летия Победы.

Акт вандализма обнаружили 8 сентября. Кто-то рассыпал там мусор и надел урны на макеты снарядов. На следующий день территорию памятника привели в порядок и администрация района обратилась в полицию. 

Вандалом оказался 30-летний житель города. Мужчина не смог объяснить мотив поступка, но раскаялся в содеянном.

«В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины и принято решение в соответствии с законодательством», – рассказали в полиции.

Фото: © stimex-trade.ru/project/list/1833 

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