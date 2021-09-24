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В Красноярске задержали группу скинхедов

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Красноярск
08:33 24 Сентября 2021
красноярск, экстремизм, фсб
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В Красноярске сотрудники УФСБ задержали шесть человек за нападение на мигрантов и бездомных. Сообщается, что все они придерживались экстремистской идеологии и планировали преступления на этой почве. У каждого «скинхеда» была своя роль в группе.

Известно, что в июне и июле 2021 года подозреваемые избили 16-летнего и 18-летнего жителей города. В августе от их действий пострадал 17-летний юноша: его били руками и ногами, а также использовали в качестве оружия сигнальный пистолет. Мотивом во всех случаях была ненависть на почве идеологии или национальности.

Всех участников группы задержали сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. За создание экстремистского сообщества и преступления экстремистской направленности им грозит наказание по статьям 282.1 и 282.1  УК РФ. При обыске в домах националистов нашли  ножи, биты, а также запрещённую литературу и символику.

В Красноярске задержали группу скинхедов

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Фото: телеграмм-канал «112»

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