В Красноярске задержали группу скинхедов

В Красноярске сотрудники УФСБ задержали шесть человек за нападение на мигрантов и бездомных. Сообщается, что все они придерживались экстремистской идеологии и планировали преступления на этой почве. У каждого «скинхеда» была своя роль в группе.

Известно, что в июне и июле 2021 года подозреваемые избили 16-летнего и 18-летнего жителей города. В августе от их действий пострадал 17-летний юноша: его били руками и ногами, а также использовали в качестве оружия сигнальный пистолет. Мотивом во всех случаях была ненависть на почве идеологии или национальности.

Всех участников группы задержали сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. За создание экстремистского сообщества и преступления экстремистской направленности им грозит наказание по статьям 282.1 и 282.1 УК РФ. При обыске в домах националистов нашли ножи, биты, а также запрещённую литературу и символику.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Фото: телеграмм-канал «112»