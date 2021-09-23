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Железногорец обманул свою бабушку на 50 тысяч рублей

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Красноярск
15:00 23 Сентября 2021
красноярск, кража
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В Железногорске осудили мужчину, обокравшего свою бабушку. Пенсионерка обратилась к правоохранителям в апреле 2019 года, когда ей на телефон стали приходить сообщения с требованием оплатить задолженность по кредиту.

Расследование показало, что вором оказался внук женщины. Всё началось с подарка от самой бабушки:

«Он рассказал, что бабушка решила сделать ему подарок — приобрести сотовый телефон. Вместе они отправились в салон сотовой связи, где 70-летняя женщина оформила на себя покупку в кредит. В качестве подарка продавец вручила пенсионерке конверт, в котором находилась кредитная карта одного из банков с лимитом 50 тысяч рублей. Женщина решила, что в конверте находится сим-карта, и отдала его внуку», — уточнили в ведомстве.

Мужчина вернулся домой, активировал карту через мобильный банк и потратил 50 тысяч рублей на личные нужды. Теперь воришка проведёт в колонии три года за «Кражу».

Фото: © znbm.ru

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