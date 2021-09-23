В Красноярском крае молодой мужчина попал под поезд

Ночью у на станции «Козулька» в Красноярском крае 27-летний мужчина попал под поезд, сообщает Сибирское управлении на транспорте МВД.

Как сообщили в ведомстве, машинист поезда заметил погибшего в опасной близости от железнодорожных путей, подал предупредительный сигнал и запустил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Полицейские напоминают, что переходить железную дорогу нужно в установленных для этого местах – мостам, тоннелям или настилам, обращая на сигналы светофора. Запрещено подходить к путям ближе чем пяти метров от крайнего рельса, особенно в состоянии опьянения.

Фото: КрасЖД