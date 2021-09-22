В Красноярском крае предотвратили массовый расстрел

В Краснотуранске правоохранители предотвратили массовый расстрел в Южном аграрном техникуме. Как сообщает телеграм-канал «Борус», 18-летний учащийся отомстить однокурсникам за унижения.

Для этих целей он купил патроны и сделал самодельное оружие. При себе у него был и нож. Датой мести выбрал первый учебный день. Из чего можно предположить, что обидчики и «мститель» жили в разных местах и встречались только во время учёбы.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Подготовка к убийству двух и более лиц". Сейчас молодого человека обследуют врачи краевого психоневрологического диспансера. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: © Константин Морозов / РИА Новости