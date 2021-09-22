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В Красноярском крае предотвратили массовый расстрел

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Красноярск
17:30 22 Сентября 2021
в красноярском крае, задержание
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В Краснотуранске правоохранители предотвратили массовый расстрел в Южном аграрном техникуме. Как сообщает телеграм-канал «Борус», 18-летний учащийся отомстить однокурсникам за унижения.

Для этих целей он купил патроны и сделал самодельное оружие. При себе у него был и нож. Датой мести выбрал первый учебный день. Из чего можно предположить, что обидчики и «мститель» жили в разных местах и встречались только во время учёбы.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Подготовка к убийству двух и более лиц". Сейчас молодого человека обследуют врачи краевого психоневрологического диспансера. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: © Константин Морозов / РИА Новости

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