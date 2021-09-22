В одном из красноярских баров охранник избил девушку и распылил ей в лицо перцовый баллончик

В Красноярском «Типа Bar» на проспекте Мира, 27, охранник ударил посетительницу и распылил ей в лицо перцовый баллончик. Девушка получила химический ожог роговицы и конъюнктивы первой степени обоих глаз.

18 сентября пострадавшая отдыхала в баре со своими подругами. В какой-то момент девушка осталась одна и разбила стакан, но сразу отправилась к барной стойке, чтобы оплатить испорченную посуду.

Дальше, с её слов, к ней подошли двое мужчин, назвавшие себя «охранниками». Один из них нанёс удар в солнечное сплетение и вытолкал её на улицу. Подруги пытались за неё вступиться, но «охрана» избила и их. Девушки решили заснять поведение мужчин на видео, что сильно не понравилось последним: охранник распылил в пострадавших струю из перцового баллона.

Сейчас делом агрессивных охранников занимаются сотрудники МУ МВД России «Красноярское». Они ведут проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Судя по отзывам на Flamp и 2ГИС, разборки с охраной бара – дело регулярное:

«Ужасный персонал, хамское отношение у охранников - они должны следить за порядком, но по факту сами наводят хаос и отпугивают клиентов, больше никогда к вам не приду».

«Посидели-пообщались, один из друзей собрался уезжать, вышли его проводить. Замечу, на входе мы сразу сказали, что сейчас вернёмся. Нам ответили "конечно, пацаны, какие проблемы". Посадили друга в такси, подышали, буквально через 5 минут возвращаемся, а охрана на грубых тонах спрашивает: "кудаа? гдее браслеты? платили за вход?". Говорю, что пустили они же, за вход мы платили. В ответ услышали "нам плевать, будете платить ещё, раз браслета нет". Мы спросили, почему не дали браслеты сразу, но нас попросили уйти в сторону, потому что сейчас будут пропускать тех, кто только приехал, а с нами разберутся позже».

«Отвратительные персонал в гардеробе. Пришли забрать свои вещи, мне вернули сумку без куртки. На вопрос, где моя вещь, мне ответили, что, видимо, она упала и они решили бросить ее к остальным, потому что не заметили, откуда она упала. Гора курток просто валялась на полу! Найти никто не помог».

«Места внутри мало, официанта ждали долго. Охрана отвратительная! »