22 сентября
Красноярск
погода +7 °C
72.88
 
€ 85.49
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В одном из красноярских баров охранник избил девушку и распылил ей в лицо перцовый баллончик

Главная Происшествия
Красноярск
13:57 22 Сентября 2021
охрана, красноярск
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
версия для печати Ico_print

В Красноярском «Типа Bar» на проспекте Мира, 27, охранник ударил посетительницу и распылил ей в лицо перцовый баллончик. Девушка получила химический ожог роговицы и конъюнктивы первой степени обоих глаз.

18 сентября пострадавшая отдыхала в баре со своими подругами. В какой-то момент девушка осталась одна и разбила стакан, но сразу отправилась к барной стойке, чтобы оплатить испорченную посуду. 

Дальше, с её слов, к ней подошли двое мужчин, назвавшие себя «охранниками». Один из них нанёс удар в солнечное сплетение и вытолкал её на улицу. Подруги пытались за неё вступиться, но «охрана» избила и их.  Девушки решили заснять поведение мужчин на видео, что сильно не понравилось последним: охранник распылил в пострадавших струю из перцового баллона.

Сейчас делом агрессивных охранников занимаются сотрудники МУ МВД России «Красноярское». Они ведут проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Судя по отзывам на Flamp и 2ГИС, разборки с охраной бара – дело регулярное:

«Ужасный персонал, хамское отношение у охранников - они должны следить за порядком, но по факту сами наводят хаос и отпугивают клиентов, больше никогда к вам не приду».

«Посидели-пообщались, один из друзей собрался уезжать, вышли его проводить. Замечу, на входе мы сразу сказали, что сейчас вернёмся. Нам ответили "конечно, пацаны, какие проблемы". Посадили друга в такси, подышали, буквально через 5 минут возвращаемся, а охрана на грубых тонах спрашивает: "кудаа? гдее браслеты? платили за вход?". Говорю, что пустили они же, за вход мы платили. В ответ услышали "нам плевать, будете платить ещё, раз браслета нет". Мы спросили, почему не дали браслеты сразу, но нас попросили уйти в сторону, потому что сейчас будут пропускать тех, кто только приехал, а с нами разберутся позже».

«Отвратительные персонал в гардеробе. Пришли забрать свои вещи, мне вернули сумку без куртки. На вопрос, где моя вещь, мне ответили, что, видимо, она упала и они решили бросить ее к остальным, потому что не заметили, откуда она упала. Гора курток просто валялась на полу! Найти никто не помог».

«Места внутри мало, официанта ждали долго. Охрана отвратительная! »

«В заведении работают неуравновешенные люди, способные послать и оскорбить своих же клиентов».

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае предотвратили массовый расстрел

В Красноярском крае предотвратили массовый расстрел

22 Сентября 2021 г.
Над юношей издевались однокурсники
Новости Красноярска: Пропавшего в Черногорске подростка нашли мертвым

Пропавшего в Черногорске подростка нашли мертвым

22 Сентября 2021 г.
Следственный комитет возбудил дело об убийстве
Новости Красноярска: Житель Красноярска пытался убить бывшую девушку и попал под следствие

Житель Красноярска пытался убить бывшую девушку и попал под следствие

22 Сентября 2021 г.
Потерпевшую спасли подруги
Новости Красноярска: В Красноярске таксист не дал аферистам обмануть 80-летнего пенсионера

В Красноярске таксист не дал аферистам обмануть 80-летнего пенсионера

22 Сентября 2021 г.
Мошенники едва не получили 50 тысяч рублей
Новости Красноярска: В красноярском аэропорту совершил аварийную посадку грузовой самолет

В красноярском аэропорту совершил аварийную посадку грузовой самолет

22 Сентября 2021 г.
Причиной стала техническая неисправность
Новости Красноярска: В Ачинске девушку трижды поймали пьяной за рулём

В Ачинске девушку трижды поймали пьяной за рулём

21 Сентября 2021 г.
Теперь ей грозит уголовное дело
Новости компаний
21/09
Как Юником24 помогает выбрать надежную МФО
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Минусинец, убивший человека из-за музыки, сдался полиции

Минусинец, убивший человека из-за музыки, сдался полиции

17 Сентября 2021 г.
Конфликт произошёл 15 сентября
Новости Красноярска: Госдума РФ стала пятипартийной

Госдума РФ стала пятипартийной

21 Сентября 2021 г.
«Единая Россия» сохранила конституционное большинство
Новости Красноярска: Три человека погибли в аварии на проспекте Димитрова в Новосибирске

Три человека погибли в аварии на проспекте Димитрова в Новосибирске

18 Сентября 2021 г.
Volkswagen Polo врезался в опору линии электропередачи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru