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Пропавшего в Черногорске подростка нашли мертвым

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Красноярск
14:20 22 Сентября 2021
красноярск, скр
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Пропавшего в Черногорске 13-летнего мальчика нашли мёртвым, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Ребёнок пропал 20 сентября. Мальчик пришёл из школы и отпросился у родителей погулять. Когда он не вернулся в установленное время, родные забили тревогу и обратились в полицию. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи, на поиски вышли полицейские и волонтёры. 22 сентября мальчика нашли в гараже неподалёку от дома. Он был мёртв.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия и тела подростка. Выполняются следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – уточнили в СК.

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