Пропавшего в Черногорске подростка нашли мертвым

Пропавшего в Черногорске 13-летнего мальчика нашли мёртвым, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Ребёнок пропал 20 сентября. Мальчик пришёл из школы и отпросился у родителей погулять. Когда он не вернулся в установленное время, родные забили тревогу и обратились в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи, на поиски вышли полицейские и волонтёры. 22 сентября мальчика нашли в гараже неподалёку от дома. Он был мёртв.